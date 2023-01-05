После пропажи Татьяны Кравченко актер Стас Садальский сделал заявление

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко накануне чуть не сорвала спектакль со своим участием в Петербурге. Звезда просто взяла и не приехала в город на Неве. Ее напарник Стас Садальский был шокирован таким поведением коллеги по пьесе «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». Замену ей нашли за два часа до начала спектакля.

Отыграв в новом составе пьесу, Садальский смог выдохнуть и признал: получилось круто, коллеги выложились по полной, а Зоя Буряк, подменившая пропавшую Кравченко, с блеском доказала свой профессионализм. На этом фоне Садальский сделал заявление о том, что увольняет Кравченко.