Тесемки струятся по бедрам: Рудова в стрингах предъявила филей крупным планом – высший сорт!

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталь Рудова проводит свои новогодние каникулы в Дубае. Туда красотка отправилась с компанией любимых подруг, но осталась не в восторге от сервиса и обстановки на пляже.

Однако, отказываться от курортных удовольствий Рудова не спешит. Ежедневно красотку можно встретить на популярных пляжах каменных джунглей. Сама Наталья своим появлением будоражит отдыхающих, демонстрируя идеальные формы.

На новом фото, которое Рудова показала в соцсети, она крупным планом засветила филейную часть своих бедер. Стринги с тесемками она туго натянула повыше, чтобы ракурс был еще соблазнительнее, и затмила даже красоты окружающей природы.