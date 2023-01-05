Пропала и на звонки не отвечает: Татьяна Кравченко не появилась на своем спектакле в Петербурге

Актер Стас Садальский сообщил, что его закадычная напарница по спектаклю «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» Татьяна Кравченко едва не сорвала постановку в Петербурге. Звезда «Сватов» просто-напросто не приехала. И на звонки не отвечала - ей пробовали звонить журналисты сайта mk.ru.

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Когда стало понятно, что Кравченко не появится во Дворце искусств Ленинградской области, Садальский запаниковал. Он назвал это форс-мажором, но ситуацию смогли исправить его коллеги. За два часа до первого звонка была привлечена актриса Зоя Буряк.

«Грандиозная актриса, которая без разговоров согласилась помочь, задав только один вопрос «В кого играем?». За час она сумела выучить текст роли и все мизансцены. Это ли не чудо?» - поражается Садальский.

Актер благодарен коллегам по пьесе, которые «спасли» ситуацию, а зрители даже не заметили изменений в составе. И Садальский решил, что дальше антреприза будет жить без Кравченко.