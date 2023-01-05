«Наслаждаюсь»: бросивший Пугачеву с детьми Галкин* сделал неожиданное признание

Максим Галкин* сбежал из нашей страны еще весной прошлого года и теперь буквально не вылезает из командировок, чтобы прокормить свою привыкшую к роскошной жизни семью. Ведь вместе с ним родину поменяли Алла Пугачева и маленькие дети Лиза и Гарри. Но семья редко воссоединяется вместе, и сразу после Нового года глава семейства вновь бросил родных, оставив их в Израиле.

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Накануне Галкин* вышел на связь из Дубая и сделал неожиданное заявление. Оказалось, вдали от любимой семьи он чувствует себя прекрасно, и погода жаркая в Эмиратах его тоже радует, хоть многие светские персоны не раз жаловались на климат.

«Наслаждаюсь замечательной погодой», - признался Галкин*. Это так он установил контакт с публикой онлайн, чтоб прорекламировать свой концерт на местной эстраде.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.