«Я бы $350 тысяч просила»: Виктория Лопырева рассказала, как мошенники пытаются обмануть ее друзей

В эпоху многочисленных мессенджеров, когда люди все чаще предпочитают писать друг другу сообщения, а не звонить и не встречаться лично, мошенникам стало гораздо проще обманывать людей. Об этом напомнила своим подписчикам модель и посол FIFA Виктория Лопырева, призвав всех быть бдительными.
Оказалось, что какой-то человек с американского номера, установив в профиле фото Виктории, пишет ее друзьям и просит одолжить 350 тысяч рублей.
К счастью, друг звезды оказался недоверчивым и связался с Лопыревой, используя прежние контакты, чтобы спросить, действительно ли ей нужна помощь.
Виктория в ответ пошутила, что, будь это действительно она, попросила бы 350 тысяч долларов, а не рублей.
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Мошенники пытаются выманить деньги у друзей Лопыревой. Фото: соцсети
Этой осенью Виктория вместе со своим сыном Марком Лео перебралась из Москвы в Дубай. Она также принимала активное участие в организации чемпионата мира по футболу, который прошел недавно в Катаре.