«Желательно навсегда»: критик Соседов нашел подходящий выход для подмочившего репутацию Меладзе

Валерий Меладзе сильно оскандалился после своего заявления в Дубае. Висевшая на волоске с весны прошлого года репутация артиста оказалась подмочена еще сильнее, когда он поддержал лозунг соседнего государства. Людям стала очевидна истинная позиция певца, и теперь его требуют запретить и изгнать из шоу-бизнеса нашей страны.