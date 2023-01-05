Три ниточки, и те «поехали»: Волочкова в одних стрингах повернулась к острову задом – получилось неожиданно

Анастасия Волочкова давно мечтала оказаться на побережье океана, и в новом году ее мечта сбылась. Завершив выступления, балерина поспешила отправиться на Мальдивы. Долгий путь утомил артистку, но усталость как рукой сняло, когда она оказалась на побережье.

Волочкова поспешила разоблачиться, оставшись в одних трусиках, вернее, ниточках, которые ничего не прикрывали, а криво расположились на бедрах. Чтобы не смущать окружающих, артистка прикрылась парео, но повернувшись спиной к острову, засветила тыл во всей красе.

Крепкая спина, упругие ягодицы и длинные ноги поразили поклонников – люди принялись обсуждать увиденное, благо Анастасия им предоставила такую возможность, открыв комментарии в аккаунте.