Заставили сниматься голыми: звезды фильма «Ромео и Джульетта» спустя 55 лет подали в суд на Paramount

Движение #MeToo, благодаря которому многие мировые знаменитости начали рассказывать о том, как подверглись сексуальному насилию или домогательствам, вытащило на поверхность даже невероятно старые истории.

В 1968 году, когда вышел в свет знаменитый фильм «Ромео и Джульетта» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, говорить о таких вещах не было принято. Потому исполнители главных ролей - Леонард Уайтинг и Оливия Хасси - просто молчали. Но сейчас решились рассказать о том, что произошло 55 лет назад.

Когда фильм снимался, Леонарду было 16 лет, а Оливии и вовсе 15. До начала съемок Дзеффирелли уверил их, что все будет пристойно и подросткам не придется играть голыми. В нужных сценах они наденут специальное белье под цвет кожи и проблем не возникнет, уверял итальянский мастер.

Но слова не сдержал. По словам актеров, в последние дни съемок Дзеффирелли просто умолял их появиться в кадре обнаженными, заявляя, что «иначе картина провалится». Так в фильме появилась сцена в спальне, где зрители увидели ягодицы Уайтинга и обнаженную грудь 15-летней Хасси.

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