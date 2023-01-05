Тяжелобольная Анастасия Мельникова готовится уехать в монастырь

Сражающаяся с тяжелым недугом Анастасия Мельникова собралась в монастырь. Об этом артистка рассказала сайту «ФАН». Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» поделилась, что это Рождество хочет встретить по-особенному – учесть традицию застолья с дочкой и отправится в путь.

«Очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», - поведала звезда.

Мельникова за годы болезни, название которой скрывает, изменилась сильно – из-за операций и лекарств она набрала лишний вес. И теперь ее едва узнают поклонники. Сама актриса намерена вернуть себе здоровье, а также прежнюю форму.