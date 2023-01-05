Гравитация, давай до свидания: Рудова в лифе без пуш-ап появилась на пляже – увеличившаяся грудь сразу влечет взгляды

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова встретила 2023 год в Дубае. Красотка улетела в Эмираты с подругами и уже успела устать от суеты мегаполиса. Радует ее лишь пляж и море, но актриса регулярно подчеркивает, что этот курорт ей не по душе.

Как бы то ни было, в теплом море Рудова купается каждый день. ее очередное появление на берегу не осталось незамеченным. Красотка в розовом бикини блеснула своей стройной фигуркой, дефилируя вдоль моря.

Она решила пообщаться онлайн с подписчиками и сделала селфи, засветив зону декольте в лифе бандо. Купальник без пуш-ап подчеркну увеличившуюся грудь звезды и привлек всеобщее внимание своей способностью противостоять силе гравитации – округлости получились на фото идеальные.