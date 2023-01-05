«Сам себя закапывает»: вот что сказал Запашный, когда Меладзе сел в лужу с оправданиями

Музыкант Валерий Меладзе оскандалился в Дубае, шепотом поддержав лозунг соседнего государства, чем выдал свою истинную позицию по известным событиям 2022 года. В ответ артиста требуют признать невъездным в Россию, лишить всех званий и наград. Попытавшийся оправдаться за свой поступок Меладзе-младший сел в лужу еще сильнее, и его спорные признания взбесили людей.

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Артист Эдгард Запашный тоже отреагировал на оправдания Меладзе. Он считает, что певец своими руками и словами себя угробил. «Сам себя закапывает», - констатировал Запашныйв «Телеграм».