Вызывали врача: Ксения Бородина переживает за дочку, отравившуюся суши в Таиланде

Отдых ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной в Таиланде проходит не так гладко, как хотелось бы. 4 января она пожаловалась на то, что младшая дочка Теона отравилась некачественными суши, которые ела на одном из пляжей курорта.

«Я вчера, когда зашла, сразу поняла: не наше место. Сервис никакой. Но наш пляж был закрыт на частное мероприятие, и пришлось там провести день», - пожаловалась телеведущая.

Ксении пришлось вызвать для дочки доктора из местной клиники. Приехавшая по вызову женщина-врач ей очень понравилась. Она осмотрела девочку, оставила лекарства и рекомендации, а также свой номер телефона, чтобы Бородина обращалась к ней при необходимости.

«Очень приятные врачи», - написала после ее визита российская звезда.

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