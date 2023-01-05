Утерла нос «мажору»: Муцениеце обнажила свои «бугры страсти» в облегающем комбинезоне с откровенным декольте

Агата Муцениеце уже давно прославилась на всю страну. Она снимается в кино и ведет развлекательные передачи. Армия ее поклонников только растет. А после развода с Павлом Прилучным она постройнела, стала чаще выходить в свет и носить женственные наряды. Звезда недавно обмолвилась, что у нее закрутился новый роман.
И теперь Агата то и дело красуется в лосинах в спортзале. Также она появляется на красных дорожках в пикантных нарядах. На этот раз артистка решила покрасоваться в черном силуэтном комбинезоне. Она сверкнула упругой грудью в откровенном декольте. Муцениеце не скрыла свою интимную родинку. Муцениеце показала свой вечерний макияж и укладку в салоне красоты.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты уверены, что она решила утереть нос бывшему мужу. «Очень красивая», «Что этим мужикам еще надо?», «Шикарная женщина», «Ну фигура бесподобная», «А тут есть, чем любоваться», «Паша такой не достоин», — стали писать в Сети.