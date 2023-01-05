Утерла нос «мажору»: Муцениеце обнажила свои «бугры страсти» в облегающем комбинезоне с откровенным декольте

И теперь Агата то и дело красуется в лосинах в спортзале. Также она появляется на красных дорожках в пикантных нарядах. На этот раз артистка решила покрасоваться в черном силуэтном комбинезоне. Она сверкнула упругой грудью в откровенном декольте. Муцениеце не скрыла свою интимную родинку. Муцениеце показала свой вечерний макияж и укладку в салоне красоты.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».