Где-то взвыл один Гарик: бросившая Харламова актриса Ковальчук в желтом бикини выбрала самую распаляющую позу

Актриса из сериала «Гусар» Катерина Ковальчук новогодние каникулы проводит в жаркой стране. Она улетела на остров Ява, судя по всему, одна, и наслаждается индонезийскими пляжами и океаном вдали от дома.

Первым делом Катерина поспешила сфотографироваться на фоне бескрайних водных просторов. Она позировала на бортике бассейна, выбрав самую распаляющую позу в пол-оборота, подтянув ножки к себе. Красотка была облачена в желтое бикини, подчеркнувшее ее красивую фигуру, и где-то явно взвыл один Гарик по фамилии Харламов, с которым актриса разорвала отношения еще в прошлом году.