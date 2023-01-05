Где-то взвыл один Гарик: бросившая Харламова актриса Ковальчук в желтом бикини выбрала самую распаляющую позу

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Звезда улетела отдыхать в жаркую страну.

Актриса из сериала «Гусар» Катерина Ковальчук новогодние каникулы проводит в жаркой стране. Она улетела на остров Ява, судя по всему, одна, и наслаждается индонезийскими пляжами и океаном вдали от дома.

Первым делом Катерина поспешила сфотографироваться на фоне бескрайних водных просторов. Она позировала на бортике бассейна, выбрав самую распаляющую позу в пол-оборота, подтянув ножки к себе. Красотка была облачена в желтое бикини, подчеркнувшее ее красивую фигуру, и где-то явно взвыл один Гарик по фамилии Харламов, с которым актриса разорвала отношения еще в прошлом году.

Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

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