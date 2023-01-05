Юрия Антонова не узнать: 77-летний артист похудел и осунулся из-за болезни

Советский и российский музыкант Юрий Антонов в последнее время очень похудел и на фотографиях, появившихся в Сети, выглядит уставшим.

Ранее сообщалось, что Юрий Михайлович, уже много лет страдающий от болей в суставах, неоднократно ездил лечиться Европу. В Австрии ему сделали операцию по замене коленного сустава и после курса реабилитации артист вернулся в Москву.

В конце года 77-летний Антонов даже посетил несколько культурных мероприятий. Тем не менее, боли все еще беспокоят его, из-за чего он предпочитает больше отдыхать и редко покидает свой загородный дом.

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