Юрия Антонова не узнать: 77-летний артист похудел и осунулся из-за болезни

Юрий Антонов - свежие фото

Юрий Антонов. Фото: соцсети

В последнее время из-за болей артист почти не выходит из дома.

Советский и российский музыкант Юрий Антонов в последнее время очень похудел и на фотографиях, появившихся в Сети, выглядит уставшим.

Ранее сообщалось, что Юрий Михайлович, уже много лет страдающий от болей в суставах, неоднократно ездил лечиться Европу. В Австрии ему сделали операцию по замене коленного сустава и после курса реабилитации артист вернулся в Москву.

В конце года 77-летний Антонов даже посетил несколько культурных мероприятий. Тем не менее, боли все еще беспокоят его, из-за чего он предпочитает больше отдыхать и редко покидает свой загородный дом.

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Юрий Антонов в своем загородном доме. Фото: соцсети

Напомним, что Юрий Антонов был трижды женат. Его дочь Людмила проживает во Франции, а 26-летний сын Михаил - в Москве. О парне, к сожалению, мало что известно, а сам композитор всегда отказывался говорить с журналистами о сыне, давая понять, что для него это больная тема.

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