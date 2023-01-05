Юрия Антонова не узнать: 77-летний артист похудел и осунулся из-за болезни

Советский и российский музыкант Юрий Антонов в последнее время очень похудел и на фотографиях, появившихся в Сети, выглядит уставшим.
Ранее сообщалось, что Юрий Михайлович, уже много лет страдающий от болей в суставах, неоднократно ездил лечиться Европу. В Австрии ему сделали операцию по замене коленного сустава и после курса реабилитации артист вернулся в Москву.
В конце года 77-летний Антонов даже посетил несколько культурных мероприятий. Тем не менее, боли все еще беспокоят его, из-за чего он предпочитает больше отдыхать и редко покидает свой загородный дом.
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Юрий Антонов в своем загородном доме. Фото: соцсети
Напомним, что Юрий Антонов был трижды женат. Его дочь Людмила проживает во Франции, а 26-летний сын Михаил - в Москве. О парне, к сожалению, мало что известно, а сам композитор всегда отказывался говорить с журналистами о сыне, давая понять, что для него это больная тема.