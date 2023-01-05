Вместо веника: Волочкова в одних трусах показалась из кустов на Мальдивах

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина прилетела и - сразу же фотографироваться.

Звезда сцены Анастасия Волочкова поспешила на каникулах к любимым мальдивским берегам. Балерина давно и долго собиралась на курорт и, наконец, ее мечта осуществилась. О своем путешествии артистка обещает подробно рассказывать в микроблоге.

Первым делом по прилете на остров Волочкова стала фотографироваться. Скинув с себя все и оставив только одни трусики, она забралась в кусты на фоне океана. Прикрываясь листиками, словно банными вениками, как любит это балерина, она поразила подписчиков грацией и красотой своей фигуры.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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