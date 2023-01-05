«Имею полное право»: Шахназаров припер оскандалившегося Меладзе к стенке неудобными вопросами

Музыкант Валерий Меладзе крупно оскандалился на одном из дубайских корпоративов, когда поддержал украинского поклонника с его лозунгом в поддержку страны. Когда буря негодования россиян обрушилась на певца, он попытался объясниться, мол, ему тяжело, он страдает, что два любимых ему народа в конфронтации. И готов, дескать, все силы отдать за примирение.

В ответ на оправдания Меладзе высказался журналист Михаил Шахназаров. У обозревателя появились неудобные вопросы к артисту, и он их поспешил озвучить, приперев к стенке оскандалившегося артиста.