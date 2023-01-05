Ой, лямки выдержат? Яна Кошкина едва уместила громадные округлости в хлипком декольте

Звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина в новогодние каникулы много встречается с друзьями, участвует в застольях и празднествах. Изредка красотка заглядывает в соцсети, чтобы показать себя да на других посмотреть. И на новом фото блеснула красотой, засветив внушительное декольте в платье-сорочке.

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Белоснежный наряд на тонюсеньких лямочках красиво подчеркнул загорелую кожу актрисы. А откровенное декольте едва вместило громадные округлости звезды, едва выдерживая их тяжесть на весу. Сама Яна не смущена ракурсом, напротив, старается предстать на сселфи во всей красе, и даже вытянула игриво губки в поцелуе.