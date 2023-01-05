«На горизонте ничего»: попавшая в беду Орбакайте вышла на связь

Кристина Орбакайте после большого скандала с выступлением на шоу в сине-желтых одеждах с Игорем Николаевым поспешила покинуть Россию и улетела в Нью-Йорк, чтобы воссоединиться с мужем и дочкой. Но от заработка в новогодние каникулы отказываться не стала. И вернулась в Сочи, чтобы выступать на круизном лайнере «Астория Гранде», который отправился в Турцию.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль».

Правда, спокойного плавания у певицы и ее попутчиков не получилось. У турецких берегов судно попало в беду - его окутал густой туман, который порушил все планы причалить в нескольких городах.

«На горизонте ничего, просто туман. Мы не можем никуда доехать, причалить, улететь», - рассказала поклонникам звезда.

Высадить на запланированных точках Орбакайте и других туристов смогли только на рассвете, и то после смены курса – поплыли в объезд.