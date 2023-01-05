«Ой, трусики поглотили недра»: Асмус в мокром купальнике встала на четвереньки, оголив интимное (горячее фото)

На этот раз Асмус улетела в Дубай вместе с подросшей дочкой. Они успели покататься на яхте, где актриса щегольнула в мини-платье цвета ночи. А вот вечером 4 января она выложила откровенное фото. Кристину подловили в бассейне, купающуюся в купальнике цвета мандарина.

Она встала на четвереньки и засветила свои ягодицы в мокрых трусах. Бывшая жена Харламова не стала скрывать свои прелести.

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