«Ой, трусики поглотили недра»: Асмус в мокром купальнике встала на четвереньки, оголив интимное (горячее фото)

Кристина Асмус начала карьеру, когда снялась в сериале «Интерны». Теперь в ее копилке есть десятки ролей. Она без стеснения снимается в постельных сценах. Примечательно, что после развода с Гариком Харламовым она стала чаще публиковать смелые фото и оголяться. Звезда не боится выглядеть слишком вульгарно.
На этот раз Асмус улетела в Дубай вместе с подросшей дочкой. Они успели покататься на яхте, где актриса щегольнула в мини-платье цвета ночи. А вот вечером 4 января она выложила откровенное фото. Кристину подловили в бассейне, купающуюся в купальнике цвета мандарина.
Она встала на четвереньки и засветила свои ягодицы в мокрых трусах. Бывшая жена Харламова не стала скрывать свои прелести.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Асмус своим нескромным фото вызвала оторопь. «Года летят.... а позы не меняются.... так держать!», «Зачем показывать свою пятую точку?», «Как всегда, все вульгарно», «Больше нечего показать?», «Ой, трусики поглотили недра», «Стыдно смотреть на такое», «Красивая фигура, но фото ужасное», — стали писать в Сети.