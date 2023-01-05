«Есть миллион иных способов сказать то же»: Кушанашвили после позорного поступка Меладзе не смолчал

Певец Валерий Меладзе крупно оскандалился в Дубае, поддержав на корпоративе лозунг страны сине-желтого флага. Ролик с его фразой и последовавшим за ней трусливым жестом «тссс» разлетелся по Рунету, вызвав у людей бурю негодования. Теперь артиста требуют лишить всего в России – гражданства, заслуг, работы.

Высказался и журналист Отар Кушанашвили. У себя в «Телеграм» он написал, что очень любит Меладзе-младшего, и это взаимно. И от бойкотов звезды, к которому призывают окружающие, никто не сможет выиграть.