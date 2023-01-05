Пошла вразнос в Ереване: пополневшая Бузова в боди с прозрачным декольте блеснула прелестями на публике

Новогодние каникулы Ольга проводит в Армении. Она уже успела ошарашить поклонников, покрасовавшись в одном полотенце у окна в отеле. А вот вечером 4 января артистка выступила в Ереване на глазах тысяч людей. Бузова в боди с бахромой и прозрачным декольте засветила прелести фигуры. Она показала свои бедра и округлый бюст.

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