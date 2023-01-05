Пошла вразнос в Ереване: пополневшая Бузова в боди с прозрачным декольте блеснула прелестями на публике

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает выступать на сцене, а также вести популярные шоу. Блондинка сожалеет лишь о том, что так и не построила семью. Однако она не перестает хвастаться своей фигурой и носить женственные наряды. Звезда регулярно привлекает к себе мужское внимание, оголяя свои достоинства.
Новогодние каникулы Ольга проводит в Армении. Она уже успела ошарашить поклонников, покрасовавшись в одном полотенце у окна в отеле. А вот вечером 4 января артистка выступила в Ереване на глазах тысяч людей. Бузова в боди с бахромой и прозрачным декольте засветила прелести фигуры. Она показала свои бедра и округлый бюст.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Зрители отметили, что Ольга энергично танцевала. А вот ее лук многим показался провокационным. «Вот это бедра», «Какая вы мощная», «А тут секрет раскрыт. Грудь появилась», «Как вы шикарно прыгали», «А бахрома в самом пикантном месте», «Какое смело декольте», «Могла бы и в трусах уже выйти, разницы нет», — стали писать в Сети.