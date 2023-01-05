Рукой прикрыла живот: Прилучный запечатлел свою молодую жену Брутян с детьми Муцениеце в спортзале

Павел Прилучный продолжает сниматься в кино. Он не скрывает, что предпочитает вести закрытый образ жизни. После развода с Агатой Муцениеце даже на публике актер появлялся редко. Но в этом году он не только снялся в новых сериях «Мажора», но и снова женился. Его избранницей стала молодая коллега Зепюр Брутян.
Поклонники восхитились тем, как Павел относится к новой возлюбленной. Они почти не расстаются. актер берет ее с собой на красные дорожки. А недавно появились слухи, что Брутян беременна. Она резко сменила стиль, начав носить наряды свободного кроя.
А 4 января Прилучный решил устроить тренировку. Он решил заснять на беговой дорожке жену. Она облачилась в клетчатые брюки и домашнюю футболку оверсайз снова скрыв живот. Рядом с ней бегали дети актер от первого брака с Агатой Муцениеце: дочкой Мией и сыном Тимофеем.
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Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие снова заподозрили Зепюр в беременности. Напомним, что Павел с бывшей женой остался в дружеских отношениях. Детей он часто забирает к себе домой на выходные. Но скоро Муцениеце отправится с ними в отпуск в Дубай.