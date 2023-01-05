Рукой прикрыла живот: Прилучный запечатлел свою молодую жену Брутян с детьми Муцениеце в спортзале

Поклонники восхитились тем, как Павел относится к новой возлюбленной. Они почти не расстаются. актер берет ее с собой на красные дорожки. А недавно появились слухи, что Брутян беременна. Она резко сменила стиль, начав носить наряды свободного кроя.

А 4 января Прилучный решил устроить тренировку. Он решил заснять на беговой дорожке жену. Она облачилась в клетчатые брюки и домашнюю футболку оверсайз снова скрыв живот. Рядом с ней бегали дети актер от первого брака с Агатой Муцениеце: дочкой Мией и сыном Тимофеем.

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