«Левушка рассмотрел все-все-все»: Арзамасова нарядила годовалого сына в костюм с лаковыми ботинками для театра

Лиза Арзамасова с сыном

Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды

Актриса 31 декабря провела на работе, но ее пришла поддержать вся семья.

Актриса Лиза Арзамасова не так давно актриса стала главной героиней постановки «Золушка». Примечательно, что она успевала не только ездить на репетиции, но и сниматься в «Ледниковом периоде», а также растить сына Льва.

Как оказалось, даже 31 декабря Лиза провела на работе. Однако вся семья пришла, чтобы ее поддержать. За кулисами актриса успевала общаться в с крохой-сыном. Годовалый мальчик был в нарядном костюме и лаковых ботинках. Потом Арзамасова взяла его на руки  и отправилась на сцену. Сын Ильи Авербуха увидел всех персонажей сказки. 

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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды

«Вот так мы провели 31 декабря – в театре, вместе с «Золушкой». Моя семья пришла поддержать меня! Так что в антрактах за кулисами Левушка рассмотрел все-все-все и даже познакомился с Котом в сапогах.

Но больше всего на Льва Ильича произвели впечатление огромные часы с механическими стрелками (ребята, постановщики - спасибо вам!),–- он восторженно смотрел на них, разводил руками и повторял: «Как? Как?»

Когда появится свободное время, попробую смонтировать видео нашего предновогоднего закулисья. Ну и самое главное: к семейному новогоднему столу успели вовремя!» – поделилась звезда.

Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды

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