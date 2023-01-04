«Левушка рассмотрел все-все-все»: Арзамасова нарядила годовалого сына в костюм с лаковыми ботинками для театра

Как оказалось, даже 31 декабря Лиза провела на работе. Однако вся семья пришла, чтобы ее поддержать. За кулисами актриса успевала общаться в с крохой-сыном. Годовалый мальчик был в нарядном костюме и лаковых ботинках. Потом Арзамасова взяла его на руки и отправилась на сцену. Сын Ильи Авербуха увидел всех персонажей сказки.

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