«Левушка рассмотрел все-все-все»: Арзамасова нарядила годовалого сына в костюм с лаковыми ботинками для театра

Актриса Лиза Арзамасова не так давно актриса стала главной героиней постановки «Золушка». Примечательно, что она успевала не только ездить на репетиции, но и сниматься в «Ледниковом периоде», а также растить сына Льва.
Как оказалось, даже 31 декабря Лиза провела на работе. Однако вся семья пришла, чтобы ее поддержать. За кулисами актриса успевала общаться в с крохой-сыном. Годовалый мальчик был в нарядном костюме и лаковых ботинках. Потом Арзамасова взяла его на руки и отправилась на сцену. Сын Ильи Авербуха увидел всех персонажей сказки.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Вот так мы провели 31 декабря – в театре, вместе с «Золушкой». Моя семья пришла поддержать меня! Так что в антрактах за кулисами Левушка рассмотрел все-все-все и даже познакомился с Котом в сапогах.
Но больше всего на Льва Ильича произвели впечатление огромные часы с механическими стрелками (ребята, постановщики - спасибо вам!),–- он восторженно смотрел на них, разводил руками и повторял: «Как? Как?»
Когда появится свободное время, попробую смонтировать видео нашего предновогоднего закулисья. Ну и самое главное: к семейному новогоднему столу успели вовремя!» – поделилась звезда.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды