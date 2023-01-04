«Трусы натянула до ушей»: Наталья Рудова обнажила свои «пышки», позируя в бикини на тесемках

На этот раз Рудова решила провести каникулы в Дубае. Она наслаждается отдыхом на популярном курорте. С ней на море приехала Настасья Самбурская. Звезда сериала «Татьянин день» красуется в купальнике на пляже. Она не прячет красоту фигуры.

На этот раз Наталья решила выложить пикантное фото. Она оголила свои пышные бедра в бикини на тесемках. Блондинка подставила свои формы солнцу, потянув за тесемки купальника.

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