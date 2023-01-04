«Трусы натянула до ушей»: Наталья Рудова обнажила свои «пышки», позируя в бикини на тесемках

Наталья Рудова снялась в десятках кинокартин. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Она легко очаровывает мужчин, но замуж выходить не торопиться. Актриса предпочитает скрывать личную жизнь. Блондинка старается держать себя в форме. В 39 лет она активно занимается спортом.
На этот раз Рудова решила провести каникулы в Дубае. Она наслаждается отдыхом на популярном курорте. С ней на море приехала Настасья Самбурская. Звезда сериала «Татьянин день» красуется в купальнике на пляже. Она не прячет красоту фигуры.
На этот раз Наталья решила выложить пикантное фото. Она оголила свои пышные бедра в бикини на тесемках. Блондинка подставила свои формы солнцу, потянув за тесемки купальника.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Многих поклонников Рудова сразила своей фигурой. В Сети стали писать, что актриса поражает своей красотой. Но нашлись и те, кто ее подверг критике. «Ну что за кокетка», «Какая у вас роскошная фигура», «Ох, вот это вид», «Трусы натянула до ушей», «Тут есть, что показать», «Ну прям вся сдобная», — стали писать в Сети.