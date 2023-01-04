Пополневшая Бузова взбудоражила поклонников кадрами после душа: засветила сокровенное без одежды у окна

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает вести популярные передачи, сниматься в шоу и выступать на сцене. Артистка в прошлом году переехала в новую квартиру. При этом за последние недели она успела щегольнуть в смелых нарядах не только на красных дорожках, а каникулы звезда проводит в Армении.
И даже в обычной жизни Бузова не перестает удивлять поклонников. Утро в Ереване она встретила в гостинице. Артистка приняла душ и решила подойти к окну без одежды. Она едва прикрыла свои пополневшие формы полотенцем. При этом Ольга кокетливо запустила руку вниз и задрала край полотенце, оголив сокровенное.
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Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие отметили, что Бузовой не хватает мужчины. Они уверены, что так телеведущая привлекает к себе внимание мужчин. Напомним, что артистка с июня 2012 года по декабрь 2016 года была замужем за экс-футболистом «Локомотива» и сборной России Дмитрием Тарасовым. А потом у нее был недлительный роман с блогером Давой.