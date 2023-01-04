Пополневшая Бузова взбудоражила поклонников кадрами после душа: засветила сокровенное без одежды у окна

И даже в обычной жизни Бузова не перестает удивлять поклонников. Утро в Ереване она встретила в гостинице. Артистка приняла душ и решила подойти к окну без одежды. Она едва прикрыла свои пополневшие формы полотенцем. При этом Ольга кокетливо запустила руку вниз и задрала край полотенце, оголив сокровенное.

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