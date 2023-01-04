«Чуть не уронила!»: мокрая Волочкова прижала к обнаженной груди парео, позируя на Мальдивах в стрингах-ниточках

На этот раз Волочкова решила провести новогодние каникулы на Мальдивах. Она каждый год ездит на курорт. Однако поклонники удивились, что жених с ней на курорт, по всей видимости, не поехал. Свой отпуск балерина начала с пикантных кадров. Сначала она позировала в бикини, а потом сняла лифчик.

Анастасия обрадовалась, что на острове нет других туристов и стала в одних стрингах позировать в океане. Она держала в руках грудь, прикрываясь лишь алым парео. Звезда повернулась к камере спиной, засветив свой тыл.

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