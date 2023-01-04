«Чуть не уронила!»: мокрая Волочкова прижала к обнаженной груди парео, позируя на Мальдивах в стрингах-ниточках

Анастасия Волочкова уже много лет является балериной и успела покорить даже Большой театр. Однако все чаще она попадает в скандальные ситуации. Артистка любит веселиться с Никитой Джигурдой и принимать банные процедуры. А вот в любви звезде не везет, но недавно она снова объявила, что собралась замуж за своего нового возлюбленного.
На этот раз Волочкова решила провести новогодние каникулы на Мальдивах. Она каждый год ездит на курорт. Однако поклонники удивились, что жених с ней на курорт, по всей видимости, не поехал. Свой отпуск балерина начала с пикантных кадров. Сначала она позировала в бикини, а потом сняла лифчик.
Анастасия обрадовалась, что на острове нет других туристов и стала в одних стрингах позировать в океане. Она держала в руках грудь, прикрываясь лишь алым парео. Звезда повернулась к камере спиной, засветив свой тыл.
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Поклонники не стали скрывать, что она лишила их дара речи. Артистка продолжает удивлять публику своими откровенными фото. «Все, понеслось! Теперь вся лента будет забита Волочковой!», «Трусы все оценили?», «Чуть не уронила свое богатство!», «В руки поместились с трудом», «Ой, ну народу нет, а в Сети все показала», — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды