Рудова распахнула рубашку, поманив своими упругими «дыньками»: сразила весь пляж

Примечательно, что Наталья недавно прилетела в Дубай. Она наслаждается теплой погодой на популярном курорте вместе с Настасьей Самбурской. На этот раз актриса щегольнула по побережью в розовой рубашке оверсайз. Она распахнула ее, оголив пышную грудь. Рудова без стеснения позировала в мини-бикини.

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