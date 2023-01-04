Рудова распахнула рубашку, поманив своими упругими «дыньками»: сразила весь пляж

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она успела сняться в сериале «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. На съемках блондинка часто встречает именитых мужчин, но сама она замуж не спешит. Артистка постоянно путешествует и не перестает следить за фигурой. В 39 лет звезда хвастается точеной фигурой.
Примечательно, что Наталья недавно прилетела в Дубай. Она наслаждается теплой погодой на популярном курорте вместе с Настасьей Самбурской. На этот раз актриса щегольнула по побережью в розовой рубашке оверсайз. Она распахнула ее, оголив пышную грудь. Рудова без стеснения позировала в мини-бикини.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие признались, что ее фигура идеальная. Ей удалось сразить весь пляж. «Какая вы аппетитная», «Хороша, смотри на нее», «Ну тут слова пропадают», «Грудь выпадает из лифа», «Какая вы богатая на красоту», «Ой, вот это фигурка у вас», — стали писать в Сети.