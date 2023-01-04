«Ой, поползу к маме»: Кудрявцева показала, как ее четырехлетняя дочка уплела суп в ресторане, демонстрируя манеры «леди»

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако в декабре у блондинки было особенно много съемок. Она также вела концерты и премии. А вот уже Новый год телеведущая отметила дома с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. Каникулы она посвятила наследнице.
На этот раз Кудрявцева решила сводить свою четырехлетнюю дочку в ресторан. Кроха сидела на диванчике. Она даже на кофту прикрепила салфетку, чтобы не запачкаться. Мария съела целую тарелку супа. Она грациозно сняла салфетку и вытянула руки, чтобы у нее забрали ее салфетку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Посмотри на суп! Я тебе поставила тарелку», – заявила девочка.
«А что надо сказать?» – уточнила Лера.
«Спасибо, я наелась! Мне это больше не нужно ( салфетка). Ой, поползу к маме. Подземный переход, потому что там негде пролезть» – сказала кроха, пролезая под столом.
Поклонники восхитились дочкой звезды. Многие отметили, что она маленькая самостоятельная леди. «Ну что за куколка», «Какие манеры», «Ох, что за леди у вас растет», «Она вызывает только улыбку», «Классная такая», «Как она салфетку пальчика держит! Это ох», «Мария ведет себя лучше, чем взрослые», — стали писать в Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды