«Ой, поползу к маме»: Кудрявцева показала, как ее четырехлетняя дочка уплела суп в ресторане, демонстрируя манеры «леди»

На этот раз Кудрявцева решила сводить свою четырехлетнюю дочку в ресторан. Кроха сидела на диванчике. Она даже на кофту прикрепила салфетку, чтобы не запачкаться. Мария съела целую тарелку супа. Она грациозно сняла салфетку и вытянула руки, чтобы у нее забрали ее салфетку.

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