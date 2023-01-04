Кристина Асмус в экстремально коротком платье нагнулась на яхте, сверкнув бедрами: забыла про скромность

На этот раз Асмус уехала из России. Новый год она встретила в Дубае вместе с подросшей дочкой Анастасией. Примечательно, что накануне актриса решила прокатиться на яхте. Она облачилась в черное бархатное платье экстремально короткой длинны. Кристина томно нагнулась, оголив свои бедра.

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