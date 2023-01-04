Кристина Асмус в экстремально коротком платье нагнулась на яхте, сверкнув бедрами: забыла про скромность

Кристина Асмус уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают по роли в сериале «Интерны». А вот потом актриса решила удивить всех, когда снялась в откровенных постельных сценах в фильме «Текст». Уже после премьеры картины она развелась с Гариком Харламовым. А недавно разгорелся скандал, когда выяснилось, что экс-супруги живут под одной крышей.
На этот раз Асмус уехала из России. Новый год она встретила в Дубае вместе с подросшей дочкой Анастасией. Примечательно, что накануне актриса решила прокатиться на яхте. Она облачилась в черное бархатное платье экстремально короткой длинны. Кристина томно нагнулась, оголив свои бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей», – заявила звезда.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни подвергли ее критике за такой лук. Другие молодая мама может себе позволить подчеркивать достоинства фигуры. «Ну где скромность? Наряд вульгарный», «Могла бы при ребенке выглядеть более нежно», «Это слишком! В таком даже не сесть», «Скромности ноль», — стали писать в Сети.
Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды