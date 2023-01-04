Кудрявый и пухлощекий: Куркова запечатлела подросшего сына Гаспара в вельветовых брюках и джемпере с помпоном

Теперь Равшана путешествует с наследником и порой берет его с собой на съемки. Этой зимой она успела свозить малыша на Бали, а потом покатать его на санках в Москве. Каникулы актриса проводит дома. Она выложила кадр, на котором запечатлен ее двухлетний сын в вельветовых брюках и джемпере с капюшоном-колпаком с помпоном. Кудрявый мальчик любовался видом из окна.

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