Кудрявый и пухлощекий: Куркова запечатлела подросшего сына Гаспара в вельветовых брюках и джемпере с помпоном

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители ее знают по сериалу «А у нас во дворе». Актриса обычно предпочитает не говорить о личной жизни. Однако у нее родился сын Гаспар, которого она скрывала чуть больше года. Папой мальчика является бизнесмен Сергей Амарян.
Теперь Равшана путешествует с наследником и порой берет его с собой на съемки. Этой зимой она успела свозить малыша на Бали, а потом покатать его на санках в Москве. Каникулы актриса проводит дома. Она выложила кадр, на котором запечатлен ее двухлетний сын в вельветовых брюках и джемпере с капюшоном-колпаком с помпоном. Кудрявый мальчик любовался видом из окна.
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Гаспар. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын Равшаны вырос, а его щеки умилили пользователей Сети. «Ну что за красавец», «Он прекрасен», «Такой плюшевый», «Ой, как он вырос», «Просто лучшее фото», «Гаспар самый сладкий ребенок», «Какое чудо у вас растет», — стали писать фанаты актрисы.