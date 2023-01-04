Получат шанс разбогатеть: три знака зодиака, на которых обрушится большая денежная удача в январе

По данным астрологов с сайта Santeplusmag, в январе особенно повезет Львам, Овнам и Весам.

Те, кто родился под знаком зодиака Лев, смогут заключить важный контракт, если не упустят шанс. Этот шаг принесет ему уважение коллег и конкурентов, а также большие деньги. Львов так замотивирует успех, что они смогут покорить таких высот, о которых и не мечтали. Им будет сопутствовать удача, а деньги сами идти в руки.

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А вот Овны получат интересное предложение по работе. Если они не побоятся рискнуть, то получат повышение и большие гонорары, поэтому их доход вырастет в разы. Также у Овнов могут появиться дополнительные варианты заработка. Но в гонке за деньгами нельзя забывать о семье.

Весы тоже попали в список счастливчиков. Им наконец-то дадут заслуженную награду. Более того, звезды сулят им продвижение по карьерной лестнице, бонусы и премии, за счет которых можно будет побаловать себя приятным подарком. Но даже при этом нельзя расслабляться. В январе Весов могут заставить пройти курсы повышения квалификации и изучить новые языки.