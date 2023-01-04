Застолье, фейерверки, подарки: Прилучный и Брутян устроили домашнюю вечеринку

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он снялся в десятках разных кинолент. Недавно вышел новый фильм «Мажор в Сочи» с его участием. В этом году артист снялся в новых проектах, а также успел снова жениться. Его избранницей стала молодая коллега Зепюр Брутян. Они устроили пышную свадьбу.
Теперь Павел иногда забирает к себе детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Новый год малыши встретили с мамой за городом. А вот 3 января актер привел старшего наследника на каток. Он сам прокатился на коньках. Тимофей держался на льду даже более уверенно, чем папа.
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А вот вечером Павел устроил банкет дома. Брутян накрыла на стол. У них в гостях собрались друзья. Пара даже пригласила Деда Мороза и Снегурочку. Они вручили подарки и даже насмешили актера. А когда все насладились ужином, то Прилучный вышел с друзьями на улицу. Он запустил целую коробку фейерверков.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Зепюр снова скрыла фигуру, надев трикотажный костюм. А другие заметили, что Павел веселится словно он в душе ребенок.