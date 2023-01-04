Застолье, фейерверки, подарки: Прилучный и Брутян устроили домашнюю вечеринку

Теперь Павел иногда забирает к себе детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Новый год малыши встретили с мамой за городом. А вот 3 января актер привел старшего наследника на каток. Он сам прокатился на коньках. Тимофей держался на льду даже более уверенно, чем папа.

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