«Любимый сбежал?»: подписчики Волочковой удивляются тому, что она прилетела на Мальдивы без жениха

Вопреки своим декабрьским обещаниям, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прибыла на Мальдивские острова без того, кого в декабре называла своим возлюбленным.

Ее «дед Мороз» - бизнесмен Дмитрий Дюран, судя по всему, остался в Москве. Подписчики уже начали подшучивать над балериной по этому поводу. Многие из них с самого начала считали, что Волочкова запустила байку про готовящуюся свадьбу с Дмитрием только ради собственного пиара. Именно потому ее планы казались такими странными и неправдоподобными: Лапландия, сани, тройка из оленей, которых якобы не получается найти и прочее.

«А любимый всё оленей ищет. К свадьбе, видать, готовится, даже на Мальдивы не полетел!» - смеются люди в комментариях.

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