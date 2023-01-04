«Любимый сбежал?»: подписчики Волочковой удивляются тому, что она прилетела на Мальдивы без жениха

Волочкова прилетела на Мальдивы одна

Волочкова прилетела на Мальдивы одна. Фото: соцсети

Чтобы потроллить завистников, балерина прифотошопила Дмитрия на свое фото под пальмой.

Вопреки своим декабрьским обещаниям, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прибыла на Мальдивские острова без того, кого в декабре называла своим возлюбленным.

Ее «дед Мороз» - бизнесмен Дмитрий Дюран, судя по всему, остался в Москве. Подписчики уже начали подшучивать над балериной по этому поводу. Многие из них с самого начала считали, что Волочкова запустила байку про готовящуюся свадьбу с Дмитрием только ради собственного пиара. Именно потому ее планы казались такими странными и неправдоподобными: Лапландия, сани, тройка из оленей, которых якобы не получается найти и прочее.

«А любимый всё оленей ищет. К свадьбе, видать, готовится, даже на Мальдивы не полетел!» - смеются люди в комментариях.

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Волочкова прифотошопила деда Мороза к своему снимку под пальмой. Фото: соцсети

Начитавшись комментариев под своими постами, Анастасия решила поиздеваться над народом и прифотошопила Дмитрия в костюме деда Мороза к своей фотографии под пальмой.

Снимок балерина сопроводила смеющимися эмодзи.

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