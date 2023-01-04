«Лева все время пританцовывал»: Арзамасова вместе с моложавой мамой привела годовалого сына на шоу Авербуха

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась после съемок сериала «Папины дочки». Недавно актриса заинтриговала фанатов, показав сценарий с продолжением культового ситкома. На этот раз она насыщенно проводит время. Артистка выступает на льду, играет в театре и успевает воспитывать годовалого сына Льва.
Не так давно Лизу поддержал Илья Авербух, когда пришел на премьеру спектакля «Золушка», где она играла главную роль. А теперь актриса пришла с мамой Юлией и подросшим наследником на шоу своего мужа «Волшебник страны Оз».
На трибунах Арзамасова сидела в парке с меховым воротником. Теща фигуриста была в свитере оверсайз. Сын пары не отрывал глаз от ледовой арены. Он наслаждался представлением.
«Семейный поход! Лева все времмя пританцовывал! Хлопал и подпевал», – похвасталась актриса.
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«Культурная программа для взрослых и детей продолжается! И это прекрасно! Меня спрашивают, с какого возраста деток можно приводить на такие мероприятия. Я думаю, что всё зависит от самих деток. По мне так – ограничений нет: от годика и до… Ста лет! Левушке очень понравилось! Смотрел, не отрываясь. Детям постарше было что обсудить!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза, а также ее мама. «Вот это красота», «Какая дружная семья», «Мы были на этом шоу, и оно просто великолепно! Спасибо большое передайте создателям!», «Лева-ценитель прекрасного! Спектакль такой теплый, уютный, ламповый, семейный», — прокомментировали пост фанаты.
Лев Авербух, Юлия Арзамасова. Фото: соцсети