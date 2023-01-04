«Лева все время пританцовывал»: Арзамасова вместе с моложавой мамой привела годовалого сына на шоу Авербуха

Не так давно Лизу поддержал Илья Авербух, когда пришел на премьеру спектакля «Золушка», где она играла главную роль. А теперь актриса пришла с мамой Юлией и подросшим наследником на шоу своего мужа «Волшебник страны Оз».

На трибунах Арзамасова сидела в парке с меховым воротником. Теща фигуриста была в свитере оверсайз. Сын пары не отрывал глаз от ледовой арены. Он наслаждался представлением.

«Семейный поход! Лева все времмя пританцовывал! Хлопал и подпевал», – похвасталась актриса.

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