«Может, мне гарем завести?»: Семенович устала отбиваться от поклонников, предлагающих руку и сердце

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович в свои 42 года продолжает пользоваться бешеной популярностью среди мужчин. Восхищенные ее красотой представители сильного пола постоянно пишут ей комплименты в социальных сетях, а многие даже предлагают ей руку и сердце.
Отвечая на вопросы подписчиков, артистка показала пример того, какие «вопросы» порой пишут ей мужчины.
«Станьте моей женой», - говорится в сообщении от кого-то из очарованных ее внешностью и обаянием.
Анна возмутилась, но сделала это, как всегда, с юмором.
«Опять двадцать пять. У меня таких запросов в опроснике штук пятнадцать. Я одна, а вас пятнадцать. Я вот думаю, может, мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в отдельную комнату», - предложила она.
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Семенович заявила, что на всех ее не хватит.
«Я же не могу размножиться. Я такая одна, уникальная женщина», - сказала она.