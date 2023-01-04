Рудова в шелковом бикини блеснула своими аппетитным формами на пляже в Дубае: грудь во всей красе

На этот раз Рудова встретила Новый год в Дубае. Она улетела на курорт с подругой Настасьей Самбурской. Блондинка решила прогуляться по пляжу, так как любит море и солнце. Она выбрала время, когда там мало людей. Наталья в шелковом мини-бикини розового цвета щегольнула на побережье. Она прикрыла живот рубашкой оверсайз, а вот грудь обнажила, подставив солнцу прелести.

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