Рудова в шелковом бикини блеснула своими аппетитным формами на пляже в Дубае: грудь во всей красе

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». Она зачастую работает с именитыми персонами. Блондинка снималась с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Но о личной жизни артистка не рассказывает. В соцсетях она предпочитает делится пикантными кадрами,выставляя свои достоинства напоказ.
На этот раз Рудова встретила Новый год в Дубае. Она улетела на курорт с подругой Настасьей Самбурской. Блондинка решила прогуляться по пляжу, так как любит море и солнце. Она выбрала время, когда там мало людей. Наталья в шелковом мини-бикини розового цвета щегольнула на побережье. Она прикрыла живот рубашкой оверсайз, а вот грудь обнажила, подставив солнцу прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится 39-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это Афродита», «До чего шикарные формы», «Не нужно прятать такую красоту», «Вся вкусная и сочная», «Невозможно налюбоваться», «Как вы хороши», «В купальнике смотритесь бесподобно», — стали писать в Сети.