Две блондинки: Кудрявцева привела подросшую дочку в парке с мехом на ледовое шоу Плющенко

Лера Кудрявцева знакома зрителям, так как ведет передачу «Секрет на миллион» и другие проекты. В декабре она такж вела праздничные концерты и премии. Блондинка успевает не только строить карьеру, но и растит дочку Марию. Она ушла в отпуск накануне Нового года. Звезда теперь делает все, чтобы увлекательно провести каникулы.
Примечательно, что Кудрявцева накануне сводила четырехлетнюю Марию на ледовое шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Сама телеведущая облачилась в спортивный костюм ультрамаринового цвета. Она наблюдала за реакцией наследницы на представление. Кроха сидела рядом с мамой в парке с цветным мехом и плюшевых уггах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кудрявцева пришла в восторг от шоу. Многие признались, что ее дочка быстро растет. К слову, Мария учится кататься на льду. С ней занимается папа Игорь Макаров, который является хоккеистом. «Ну что за прелесть», «Маша всегда нас радует», «Ой, как вы похожи! Крутые блондинки», «Очень рады видеть Машу», — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды