Две блондинки: Кудрявцева привела подросшую дочку в парке с мехом на ледовое шоу Плющенко

Примечательно, что Кудрявцева накануне сводила четырехлетнюю Марию на ледовое шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Сама телеведущая облачилась в спортивный костюм ультрамаринового цвета. Она наблюдала за реакцией наследницы на представление. Кроха сидела рядом с мамой в парке с цветным мехом и плюшевых уггах.

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