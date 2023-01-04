54-летняя Светлана Бондарчук блеснула идеальной фигуркой в бикини

Светская львица, бизнес-леди и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук начало нового года встречает на отдыхе в Таиланде и регулярно делится со своими подписчиками свежими фотографиями.

В среду, 4 января, Светлана опубликовала новый снимок, сделанный на пляже. На нем Бондарчук стоит в бикини зеленого цвета, спиной к фотографу.

Поклонники в очередной раз отметили, что в свои 54 года светская львица является обладательницей прекрасной фигуры и стройными ногами.

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