54-летняя Светлана Бондарчук блеснула идеальной фигуркой в бикини

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети

Светская львица вместе с мужем отдыхает в Таиланде.

Светская львица, бизнес-леди и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук начало нового года встречает на отдыхе в Таиланде и регулярно делится со своими подписчиками свежими фотографиями.

В среду, 4 января, Светлана опубликовала новый снимок, сделанный на пляже. На нем Бондарчук стоит в бикини зеленого цвета, спиной к фотографу.

Поклонники в очередной раз отметили, что в свои 54 года светская львица является обладательницей прекрасной фигуры и стройными ногами.

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Светлана Бондарчук показала фото в купальнике. Фото: соцсети

К этому Новому году Бондарчук сняла специальный праздничный выпуск своего YouTube-шоу «Света вокруг света». Знаменитые гости собрались в квартире Светланы, чтобы поздравить друг друга и зрителей, выпить, закусить и пообщаться.

Посмотрев выпуск, зрители признались, что он получился действительно душевным и может послужить хорошей альтернативой многочисленным новогодним шоу на отечественном телевидении.

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