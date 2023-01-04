Севастьянова в черном платье по фигуре блеснула «сдобным» декольте в Куршевеле: все пустили слюнки

Каролина Севастьянова уже больше пяти лет назад завершила карьеру. Она наслаждается жизнью и предпочитает постоянно путешествовать. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике еще недавно была в Монако. После расставания с бойфрендом она стала чаще делится смелыми фото и наряжаться в пикантные наряды.
Примечательно, что Каролина в свои 27 лет продолжает следить за фигурой. Она заверяет, что теперь уже не часто тренируется, но не потеряла форму. На днях чемпионка приехала в Куршевель. Она наслаждается отдыхом с подругами. Накануне Севастьянова в черном силуэтном платье щегольнула в ресторане. Она блеснула пышным декольте на глазах публики.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вау, какая вы роскошная», «Просто прекрасная», «У вас фигура богини», "Классная со всех сторон","Ну что за сочная красотка«, «Ваши формы впечатляют», «Нет слов, просто идеальная фигура», «Платье вас красит», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды