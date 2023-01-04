Севастьянова в черном платье по фигуре блеснула «сдобным» декольте в Куршевеле: все пустили слюнки

Примечательно, что Каролина в свои 27 лет продолжает следить за фигурой. Она заверяет, что теперь уже не часто тренируется, но не потеряла форму. На днях чемпионка приехала в Куршевель. Она наслаждается отдыхом с подругами. Накануне Севастьянова в черном силуэтном платье щегольнула в ресторане. Она блеснула пышным декольте на глазах публики.

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