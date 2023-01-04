Предстала в одних стрингах: Волочкова оголила грудь на мальдивском пляже (фото)

Поклонники привыкли к тому, что Волочкова не стесняется оголять свои прелести. Каждый отпуск ее соцсети наполняются пикантными снимками. На этот раз балерина решила покрасоваться на песчаной пляже в мини-бикини. Она избавилась от лифа, прикрыв оголенный бюст ладошками. Анастасия красовалась в листьях кустарника.

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