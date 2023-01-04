Предстала в одних стрингах: Волочкова оголила грудь на мальдивском пляже (фото)

Анастасия Волочкова уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает выступать на сцене и зачастую оказывает в центре внимания то благодаря своим нарядам, то демонстрируя шпагат в самых неожиданных местах. А после Нового года артистка устроила себе традиционный отпуск. Она уехала на свою любимый курорт – Мальдивы.
Поклонники привыкли к тому, что Волочкова не стесняется оголять свои прелести. Каждый отпуск ее соцсети наполняются пикантными снимками. На этот раз балерина решила покрасоваться на песчаной пляже в мини-бикини. Она избавилась от лифа, прикрыв оголенный бюст ладошками. Анастасия красовалась в листьях кустарника.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Мои золотые, я вписываюсь в этот рай? Как вы там? Буду вам присылать красоту и тепло», – написала звезда.
На этот раз почти все не удивились такому смелому кадру. Но фанаты интересуются, где новый возлюбленный балерины. Ранее Волочкова объявила, что готовится к свадьбе. «Анастасия, уже все видели ваше обнаженное тело и ваши шпагаты», «Спасибо, что в стрингах», «Любимый не с вами?» — стали писать в Сети.