Мать предполагаемого сына Алексея Воробьева хочет нанять мужчину, который поможет ей растить мальчика

Бывшая участница проекта «Холостяк» Татьяна Челышева, которая в одиночку воспитывает сына, как она утверждает, от певца и актера Алексея Воробьева, сообщила о том, что ищет для него мужчину-гувернера.

Татьяна и двухлетний малыш Адам сейчас живут в Майами, в будущем она подумывает о переезде на другой конец страны, в Лос-Анджелес - поближе к Воробьеву. Ну, а пока этого не случилось, девушка начала задумываться о правильном воспитании сына.

Дело в том, что Адамчик постоянно находится рядом с мамой, но она понимает, что мальчику в этом возрасте необходимо мужское влияние, нужен пример.

В связи с этим, очевидно, Челышева решила найти того, кто временно станет старшим другом и учителем для ее сынишки. Девушка попросила помощи у своих подписчиков.

«Дорогие друзья, ищу гувернера! Парня! Чтоб по выходным приходил 2-4 часа приходил и играл с Адамом, ил гулял и т.д. Если есть проверенные люди, дайте знать», - написала она.

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