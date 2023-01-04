Валя Карнавал с силой стиснула «межножье», рискуя потерять трусики: фото у рукомойника

На последних снимках и видео в Сети Карнавал смотрелась очень хрупкой, однако судя по кадру, который она показала сейчас, ее аппетитные формы остались при ней.

Валя Карнавал, стараясь показать свою фигуру идеально красивой, с силой стиснула ляшки, а ее маленькие трусики от купальника, которые еле держались на тесемках, чуть не свалились в этот момент на пол!