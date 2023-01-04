Валя Карнавал с силой стиснула «межножье», рискуя потерять трусики: фото у рукомойника

Валя Карнавал показала публике, как она выглядит в бикини после похудения. Не секрет, что блогерша готовится к свадьбе с Сашей Стоуном и ради хороших кадров во время церемонии всерьез взялась за себя.
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На последних снимках и видео в Сети Карнавал смотрелась очень хрупкой, однако судя по кадру, который она показала сейчас, ее аппетитные формы остались при ней.
Валя Карнавал, стараясь показать свою фигуру идеально красивой, с силой стиснула ляшки, а ее маленькие трусики от купальника, которые еле держались на тесемках, чуть не свалились в этот момент на пол!
Валя Карнавал. Фото: соцсети