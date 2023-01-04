Вышла из душа и запустила руку между ног: Ольга Бузова пошалила в ереванском отеле

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова прилетела в столицу Армении, где уже вечером 4 января порадует публику своим выступлением на «Respect Music Festival» в Dvin Music Hall.

Проснувшись утром в день концерта в одном из отелей города, звезда решила пошалить. На видео, которое она опубликовала в соцсети, Ольга снимает свое отражение в зеркале. Стоя в белом халате и с полотенцем на голове, она игриво потрогала себя между ног.

После этого Бузова, которая обычно не чувствует голода по утрам, с аппетитом умяла две сосиски и глазунью из двух яиц.

«Я проснулась с чувством голода, представляете. Хотя я вообще не завтракаю», - рассказала она подписчикам.

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