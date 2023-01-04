Молодая жена Цекало игриво задрала халат, показав сексуальные чулки на подвязках

Молодая жена Цекало игриво задрала халат, показав сексуальные чулки на подвязках

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Художница считает, что нужно одеваться тепло, но при этом не забывать о «развязности».

Актриса и художница Дарина Эрвин продолжает удивлять поклонников откровенными фото. 4 января девушка опубликовала на своей странице снимок, на котором приподнимает полу длинного черного халата, демонстрируя правую ногу в кружевном чулке на подвязке.

«Stay warm, but keep it slutty» (англ. «Будь в тепле, но оставайся развязной» - Прим. Teleprogramma.pro), - написала она.

В руках 31-летняя жена продюсера Александра Цекало держит свою собачку Цури, тоже принарядившуюся к Новому году - Дарина надела на нее вязаный красный свитер с белыми полосками.

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Дарина Эрвин продемонстрировала секси-чулок. Фото: соцсети

Как мы сообщали ранее, 31-летняя звезда фильма «Мажор»  на праздники прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где жила с детства и где сейчас живет почти вся ее семья.

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