Михалкова в кружевном бюстье вальяжно позировала в кресле: проказница погладила себя на камеру

Юлия Михалкова насладила поклонников своими видами, выставив в соцсети кадры с очередной знойной фотосессии.
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На фото артистка позирует в кружевном корсете-бюстье, вальяжно расположившись в ретро-кресле.
Юмористка при этом решила немного пошалить, поглаживая зону своего декольте. И какая же возня началась среди ее поклонников, когда они увидели кадр в ее аккаунте!
«Нереальная красота», «Жаль, что ушла из «Уральских пельменей», «Я думал, ты ко мне в этом придешь. Буду не против», «Она офигенная!», «Шикарная фотосессия», - написали Юлии во «ВКонтакте».
Михалкова в кружевном бюстье. Фото: vk.com/mihalkova.julia