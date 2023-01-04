Михалкова в кружевном бюстье вальяжно позировала в кресле: проказница погладила себя на камеру

На фото артистка позирует в кружевном корсете-бюстье, вальяжно расположившись в ретро-кресле.

Юмористка при этом решила немного пошалить, поглаживая зону своего декольте. И какая же возня началась среди ее поклонников, когда они увидели кадр в ее аккаунте!