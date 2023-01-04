«Нурлан, у тебя месячные?»: известный комик уничтожил Сабурова едким подколом

Напомним, на сцену к нему во время выступления вышла девушка в одежде в красных пятнах, намекая своим перформансом на события в мире и явно ожидая реакции комика. Однако Нурлан Сабуров не нашел ничего умнее, как спросить у нее: «У вас месячные?» Многим этот юмор тогда не понравился.

Богдан Лисевский во время беседы с Нурланом Сабуровым заметил, что тот ведет себя в студии нервно, не хочет отвечать на некоторые вопросы и едко бросил в его сторону: «Нурлан, у тебя что, месячные?»