«Нурлан, у тебя месячные?»: известный комик уничтожил Сабурова едким подколом

«Нурлан, у тебя месячные?»: известный комик уничтожил Сабурова едким подколом

Нурлан Сабуров. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал «Плюшки»

Казахскому юмористу припомнили случай, который произошел с ним в Америке.

Комик Богдан Лисевский на Youtube-канале «Плюшки»  в эфире нового выпуска шоу «Опять не Гальцев» припомнил Нурлану Сабурову его неудачную шутку про месячные в Америке.

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Напомним, на сцену к нему во время выступления вышла девушка в одежде в красных пятнах, намекая своим перформансом на события в мире и явно ожидая реакции комика. Однако Нурлан Сабуров не нашел ничего умнее, как спросить у нее: «У вас месячные?» Многим этот юмор тогда не понравился.

Богдан Лисевский во время беседы с Нурланом Сабуровым заметил, что тот ведет себя в студии нервно, не хочет отвечать на некоторые вопросы и едко бросил в его сторону: «Нурлан, у тебя что, месячные?»

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