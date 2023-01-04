Рудова засветила «щель порока», выгибаясь на пляже в Дубае: кошечка с аурой манкости (фото)

Конечно, взгляды многих отдыхающих были устремлены в сторону российских красоток, таких стройных и привлекательных.

Наталья Рудова при этом подливала огонь, знойно позируя у моря. На одном из фото видно, как она это делала.

Актриса на снимке томно закатила глазки, распахнув «щель порока» в зоне декольте, через которую проглядывался лифчик. Выгибаясь Рудова была похожа на кошечку, такая манкая.