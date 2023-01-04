Рудова засветила «щель порока», выгибаясь на пляже в Дубае: кошечка с аурой манкости (фото)

Рудова засветила «щель порока», выгибаясь на пляже в Дубае: кошечка с аурой манкости (фото)

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда покорила отдыхающих знойным видом.

Наталья Рудова накануне вернулась из своего отпуска в Дубае. Актриса летала туда в компании Настасьи Самбурской, посвятив свой отдых главным образом принятию солнечных ванн на пляже.

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Конечно, взгляды многих отдыхающих были устремлены в сторону российских красоток, таких стройных и привлекательных.

Наталья Рудова при этом подливала огонь, знойно позируя у моря. На одном из фото видно, как она это делала.

Актриса на снимке томно закатила глазки, распахнув «щель порока» в зоне декольте, через которую проглядывался лифчик. Выгибаясь Рудова была похожа на кошечку, такая манкая.

Рудова засветила «щель порока». Фото: соцсети

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