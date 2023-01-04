Рудова засветила «щель порока», выгибаясь на пляже в Дубае: кошечка с аурой манкости (фото)

Наталья Рудова накануне вернулась из своего отпуска в Дубае. Актриса летала туда в компании Настасьи Самбурской, посвятив свой отдых главным образом принятию солнечных ванн на пляже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Конечно, взгляды многих отдыхающих были устремлены в сторону российских красоток, таких стройных и привлекательных.
Наталья Рудова при этом подливала огонь, знойно позируя у моря. На одном из фото видно, как она это делала.
Актриса на снимке томно закатила глазки, распахнув «щель порока» в зоне декольте, через которую проглядывался лифчик. Выгибаясь Рудова была похожа на кошечку, такая манкая.
Рудова засветила «щель порока». Фото: соцсети