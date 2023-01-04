«Подумываю о закаливании»: Лиза Арзамасова оголила живот на морозе

Актриса Лиза Арзамасова 4 января призналась, что время каникул для нее еще не наступило, ведь впереди еще много новогодних мероприятий, в которых ей предстоит принять участие.
На своей странице супруга Ильи Авербуха опубликовала фотографию, на которой она стоит на улице в белой водолазке, пушистой шапке и красной пижаме в клеточку, верх которой она приподняла и завязала узлом, оголив живот.
«Говорят, что на днях в Москве наступит настоящая зима: будет не только снег, но и трескучие морозы. Я, как человек, который уже по третьему разу переболел всеми простудными заболеваниями («люблю» это дело в разгар плотного рабочего графика), подумываю о закаливании и если уж поднимаю бокал с игристым, то только за Здоровье!» - написала Елизавета.
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Елизавета Арзамасова оголила живот. Фото: соцсети
Напомним, что Арзамасова в августе 2021 года стала мамой очаровательного мальчика Левушки. Несмотря на это, она активно снимается в кино, играет в театре, а также участвует в шоу «Ледниковый период».