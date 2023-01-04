Миро раскрыла правду о беременности Муцениеце: «Это очевидно любому»

Блогер Лена Миро не оставила этого факта в стороне и прокомментировала его в своем ЖЖ.

Она заявила, что своим сном Агата Муцениеце показала, как она мечтает, чтобы «мажор» вернулся к ней, и они родили бы двойню. Но эти мечты напрасны, уверена блогер, ведь Павел Прилучный безоговорочно влюблен в свою молодую избранницу Зепюр Брутян.

«Бывший муж не отлипает от новой жены. Сразу видно, что там и любовь, и страсть. Это очевидно любому, в том числе и Агатке. Не думаю, что пройдет много времени, пока Зепюр родит», - написала Миро про Павла Прилучного.

Лена Миро посоветовала Агате Муцениеце забыть про экс-мужа и начать уже строить свою личную жизнь без его участия.